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В Грузии прокомментировали действия властей Украины

Кобахидзе: власти Украины перешли все границы несерьезности
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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что украинские власти перешли все границы несерьезности своим решением лишить мэра Тбилиси и экс-игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса. Об этом сообщает ТАСС.

«Не знаю, как можно это всерьез комментировать. Украинские власти в этом случае перешли все границы несерьезности», — поделился Кобахидзе.

Он также напомнил, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла за то, что власти Грузии отказались отправлять в зону конфликта добровольцев и не стали поддерживать санкции против России.

До этого исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе говорил, что позиция украинского президента Владимира Зеленского о том, что Грузии следовало ввести санкции против РФ, является аморальной.

По словам Мдинарадзе, грузинские власти спасли свое население, когда не стали ввязываться в конфликт.

Ранее Кобахидзе заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии.

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