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В Грузии заявили об аморальной позиции Зеленского по санкциям

Политик Мдинарадзе: позиция Зеленского по санкциям против РФ является аморальной
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Irakli Gedenidze/Reuters

Позиция украинского президента Владимира Зеленского о том, что Грузии следовало ввести санкции против РФ, является аморальной, считает исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Его цитирует ТАСС.

«Не осуждали ли они случайно ту позицию Зеленского, назовем ее аморальной позицией <...>? Он отозвал посла в свое время из Грузии за то, что мы, видите ли, не отправили добровольцев и зафиксировали аморальную позицию невведением санкций», — сказал политик, комментируя тот факт, что оппозиция в Грузии отрицает свои высказывания о санкциях против РФ от 2022 года.

По словам Мдинарадзе, грузинские власти спасли свое население, когда не стали ввязываться в конфликт.

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2022 году, когда было принято соответствующее решение относительно санкций, имела место «прямая попытка эскалации в Грузии», чтобы Тбилиси был вовлечен в вооруженный конфликт на Украине.

Премьер добавил, что Грузию ожидало бы экономическое разрушение, если бы было принято решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС.

Ранее Кобахидзе заявил об отсутствии суверенитета у Литвы и Эстонии.

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