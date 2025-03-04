На Украине предупредили, что приостановка помощи США грозит потерей территорий

Приостановка военной помощи Украине со стороны США приведет к потере новых территорий. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Во-первых, текущая остановка оставляет надежду на возобновление, поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв. Во-вторых, это очень болезненно, но не смертельно», — сказал собеседник издания.

Чиновник утверждает, что приостановка помощи от США «будет стоить Украине потерянных территорий».

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что американская администрация начала получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход Вашингтона к урегулированию кризиса.

Ранее Туск подтвердил приостановку отправки военной помощи США через Польшу.