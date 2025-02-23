В МЭР раскрыли, когда может быть подписано соглашение об отмене виз между РФ и Мьянмой

Решетников: Россия и Мьянма могут подписать в марте соглашение об отмене виз

Минэкономразвития РФ планирует в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Об этом заявил глава министерства экономического развития (МЭР) России Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Наша цель — подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это. МИД дал последние технические правки, отправили мьянманцам, ждем от них ответа», — сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время россияне уже могут посетить Мьянму без получения визы, однако мьянманцы такой возможности не имеют, поскольку им для визита в Россию нужна электронная виза. Соглашение о безвизовом режиме, которое может быть подписано в марте, предполагает полную отмену виз для граждан двух стран на поездки сроком до 30 дней, отметил Решетников.

В конце июля глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. Она отметила, что авиасообщение между двумя городами является обязательным условием для достижения массового туризма.

В середине августа власти Пакистана сделали визы для жителей 126 стран, в том числе российских граждан, бесплатными. По данным портала visasnews, такой шаг позволит Исламабаду решить сразу несколько задач: избавиться от бюрократических формальностей и финансовых издержек, мешавших росту турпотока в Пакистан, а также показать мировому сообществу, что исламская республика, которая считается одной из самых опасных стран мира, берет долгосрочный курс на развитие туризма.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о планах на отмену виз с шестью странами.