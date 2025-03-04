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Швейцария расширила антироссийские санкции

Швейцария расширила список антироссийских санкций вслед за ЕС
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Global Look Press

Власти Швейцарии приняли решение расширить санкции против России вслед за аналогичным решением Европейского союза. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.

«Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), компетентный в вопросах санкций, расширил санкционные списки в отношении России. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС <...> Меры вступают в силу 4 марта 2025 года», — указано в решении швейцарского правительства.

Речь идет о списке из 48 физических лиц и 35 предприятий, активы которых на территории Швейцарии будут заморожены, также физическим лицам будут запрещено посещение швейцарской территории или транзит через нее.

24 февраля Евросоюз ввел новый, 16-й пакет санкций. Ограничения коснулись владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

Ранее Захарова пошутила над очередным пакетом антироссийских санкций.

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