Франция не обращалась с просьбой организовать разговор между Макроном и Путиным

Франция в последнее время не обращалась с просьбой организовать телефонный разговор между президентом республики Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-пула Кремля.

Информация о якобы планировавшемся диалоге, в ходе которого французский президент хотел представить европейскую мирную инициативу по Украине, оказалась недостоверной.

До этого французское издание Le Journal du Dimanche писало, что Макрон не исключает возможность восстановления диалога с Путиным. По его словам, контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». При этом, что именно президент подразумевает под стабилизацией, не уточнялось.

18 февраля президент Франции заявил, что будет говорить с российским лидером, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине. Макрон подчеркнул, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

Ранее Песков отреагировал на готовность Макрона к диалогу с Путиным.