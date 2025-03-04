Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция не обращалась с просьбой организовать разговор между Макроном и Путиным

Кремль: Париж не просил организовать телефонный разговор Макрона и Путина
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Франция в последнее время не обращалась с просьбой организовать телефонный разговор между президентом республики Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-пула Кремля.

Информация о якобы планировавшемся диалоге, в ходе которого французский президент хотел представить европейскую мирную инициативу по Украине, оказалась недостоверной.

До этого французское издание Le Journal du Dimanche писало, что Макрон не исключает возможность восстановления диалога с Путиным. По его словам, контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». При этом, что именно президент подразумевает под стабилизацией, не уточнялось.

18 февраля президент Франции заявил, что будет говорить с российским лидером, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине. Макрон подчеркнул, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

Ранее Песков отреагировал на готовность Макрона к диалогу с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами