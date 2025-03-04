Британский политик положительно оценил приостановку США военной помощи Украине

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X положительно оценил приостановку США военной помощи Украине.

«Хорошая новость: президент Трамп прекращает (поставки. — прим. ред.) летальной помощи Украине», — написал он.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Глава США выразил недовольство тем, что Зеленский не готов к мирным переговорам с Россией, и упрекнул украинского коллегу в том, что тот проявил недостаточную благодарность за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность мирно урегулировать конфликт. А пока Соединенные Штаты приостановили все поставки военной помощи, в том числе и оружия.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее на Западе нашли способ надавить на Зеленского.