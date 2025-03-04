Президент Финляндии увидел шанс на конфискацию активов России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что видит шансы на достижение соглашения между странами Евросоюза по конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Его слова приводит CNN.

Стубб подчеркнул, что Европа готова использовать более 200 млрд замороженных российских активов для поддержки Украины.

«Надеюсь, что да [Европа сможет конфисковать активы]. Есть несколько стран, которые настроены скептически – по меньшей мере одна. Думаю, если мы хотим максимально усилить давление — эти средства нужно использовать и использовать прямо сейчас. Думаю, это важная составляющая переговоров, в которые мы сейчас входим», — сказал президент Финляндии.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег, и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.