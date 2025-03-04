В РФ прокомментировали приостановку ЕС разработки пакета военной помощи Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что в ЕС понимают, чем грозит дальнейшее оказание военной помощи Киеву.

По словам депутата, дальнейшее оказание военной помощи Киеву противоречит мирному соглашению.

«Очевидно, они (европейские политики. — «Газета.Ru») будут использовать протесты некоторых европейских стран, в том числе и Венгрии, о которой мы говорим, как предлог для того, чтобы не реализовывать этот проект по оказанию военной помощи, потому что сумма его очень большая, возможности у Европы отсутствуют. Они могут деньгами помочь, но оружия у них нет», — отметил Чепа.

Он добавил, что таким образом ЕС вводит в заблуждение и мировую общественность, и Украину.

До этого учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев заявил, что Европа не в состоянии помочь Украине продолжать военный конфликт.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине.

Ранее в Британии посетовали, что США «встали на сторону Путина».