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Политолог назвал страны, которые могут принять Зеленского на ПМЖ

Политолог Орлов: Британия и Франция могут предоставить Зеленскому убежище
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Efrem Lukatsky/AP

Политолог Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, в интервью RT назвал страны, которые могли бы принять президента Украины Владимира Зеленского, если он решит покинуть страну.

По его словам, рекомендация американского бизнесмена Илона Маска о переезде Зеленского в «нейтральную страну» отражает очевидные риски: украинскому лидеру, вероятно, придется столкнуться с многочисленными расследованиями после отставки.

При этом наиболее вероятными направлениями, готовыми принять президента Украины, Орлов назвал Францию и Великобританию.

«Эти страны традиционно становятся убежищем для политиков, оказавшихся в сложной ситуации», — отметил эксперт.

Среди альтернатив он выделил Польшу, Израиль, Турцию и даже Австралию. Однако Канада, несмотря на лояльность, может оказаться неудобной из-за крупной украинской диаспоры.

«Зеленскому вряд ли захочется ежедневно сталкиваться с соотечественниками, чьи ожидания он не оправдал», — сказал Орлов.

Отдельно политолог упомянул Аргентину, напомнив, что страна имеет опыт приема спорных фигур.

«Нынешнее руководство Аргентины относится к Зеленскому благожелательно, что добавляет Буэнос-Айрес в список возможных вариантов», — заключил Орлов.

23 февраля первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что Зеленский мог получить от кураторов команду «собирать чемоданы» и «тикать за границу».

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс также заявил, что Зеленский может покинуть территорию страны.

Ранее политолог заявил, что США постепенно загоняют Зеленского в угол.

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