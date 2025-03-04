Брюссель ведет войну с европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит», — сказано в сообщении пресс-службы СВР.

По данным Службы внешней разведки, в Брюсселе крайне обеспокоены тем, что глава Белого дома может ослабить европейскую глобалистскую надстройку и опирается в своей работе на лидеров, известных своими пророссийскими взглядами. Речь, в частности, идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, словацком главе правительства Роберте Фицо и претендующем на пост президента Румынии Кэлине Джорджеску.

В январе президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России после телефонного разговора с американским лидером 12 февраля больше не вступал с ним в контакт.