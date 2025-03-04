Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российской разведке заявили о войне Брюсселя со сторонниками Трампа в Европе

СВР: Брюссель объявил войну европейским лидерам, поддерживающим Трампа
close
Yves Herman/Reuters

Брюссель ведет войну с европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающим в СВР России данным, евробюрократия объявила войну «несистемным лидерам», которые являются открытыми сторонниками президента США Дональда Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит», — сказано в сообщении пресс-службы СВР.

По данным Службы внешней разведки, в Брюсселе крайне обеспокоены тем, что глава Белого дома может ослабить европейскую глобалистскую надстройку и опирается в своей работе на лидеров, известных своими пророссийскими взглядами. Речь, в частности, идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, словацком главе правительства Роберте Фицо и претендующем на пост президента Румынии Кэлине Джорджеску.

В январе президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России после телефонного разговора с американским лидером 12 февраля больше не вступал с ним в контакт.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами