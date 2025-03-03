Экс-чиновник Магсамен: без помощи США Украина будет парализована за пару недель

Остановка военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов может парализовать республику за несколько недель. Об этом заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен, передает Financial Times.

По ее словам, возможное решение администрации Соединенных Штатов «парализует Украину за несколько недель». В то же время издание цитирует неназванного чиновника из администрации экс-президента Джо Байдена, который заявил, что без помощи Вашингтона Киев продержится несколько месяцев, «но не лет».

До этого британское издание UnHerd писало, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, то республика будет обречена.

Как следует из текста, Европа избрала опасную стратегию, поддержав Украину в ее желании продолжать конфликт до победы над Россией. По мнению авторов, без поддержки от Вашингтона Киев не сможет добиться нужного преимущества.

Ранее глава Евросовета ответил на призыв Орбана к прекращению огня на Украине.