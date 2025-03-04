Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили прекращение помощи Украине от США: «Протянут довольно долго»

Депутат Соболев: ВСУ продержатся долго, Европа рвется помогать Украине
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вооруженные силы Украины после прекращения помощи от США смогут продолжать конфликт, а Европа рвется помогать Киеву на поле боя. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Во-первых, если США получат доступ к ресурсам Украины от чернозема до редкоземельных металлов, наверное, все же такая помощь будет. Во-вторых, Европа, за исключением Словакии и Венгрии, вся готова, а некоторые прямо рвутся в бой, как Великобритания и Франция, посылать своих военнослужащих в зону специальной военной операции на Украину», — указал Соболев.

Если Европа будет помогать Украине, то республика «протянет довольно долго», сказал депутат. Он также отверг заявления о том, что Киеву «будет нечем обороняться». Парламентарий заметил, что Украина была одной из самых развитых в промышленном отношении республик Советского Союза.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами