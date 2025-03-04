В Госдуме оценили прекращение помощи Украине от США: «Протянут довольно долго»

Вооруженные силы Украины после прекращения помощи от США смогут продолжать конфликт, а Европа рвется помогать Киеву на поле боя. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Во-первых, если США получат доступ к ресурсам Украины от чернозема до редкоземельных металлов, наверное, все же такая помощь будет. Во-вторых, Европа, за исключением Словакии и Венгрии, вся готова, а некоторые прямо рвутся в бой, как Великобритания и Франция, посылать своих военнослужащих в зону специальной военной операции на Украину», — указал Соболев.

Если Европа будет помогать Украине, то республика «протянет довольно долго», сказал депутат. Он также отверг заявления о том, что Киеву «будет нечем обороняться». Парламентарий заметил, что Украина была одной из самых развитых в промышленном отношении республик Советского Союза.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.