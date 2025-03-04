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В Раде опровергли обращение к администрации президента США и конгрессу

Депутат Потураев: Рада не обращалась к Белому дому с поддержкой мирных инициатив
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Никита Потураев в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Верховная рада не обращалась в администрацию США или конгресс по поводу поддержки мирных инициатив, несмотря на то, что текст обращения опубликован на сайте парламента.

«Верховная рада Украины не обращалась ни к кому в Вашингтоне или где-либо в США. Прошу не вводить общественность в заблуждение», — написал Потураев, призывая обратить на заявление представителей СМИ.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сравнил ссору украинского и американского президентов, заявив, что один из них играет в КВН, а другой — в шахматы.

Таким образом он прокомментировал решение Вашингтона приостановить военную помощь Киеву, которое американские власти приняли на фоне ссоры глав двух государств.

Верховная рада опубликовала на своем сайте заявление, в котором приветствовала мирные инициативы американского президента.

В обращении отмечается, что украинцы хотят мира больше, «чем кто-либо другой в мире», и верят, что личное участие американского политика и его «миротворческие усилия» будут иметь решающее значение для прекращения военных действий в зоне конфликта и достижения мира.

Ранее Путин рассказал, что РФ предлагала Украине покинуть Донбасс еще до начала боевых действий.

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