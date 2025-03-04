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Украинский депутат сравнил ссору Зеленского и Трампа с игрой в КВН и шахматы

Гончаренко: Зеленский играет в КВН, в то время как Трамп играет в шахматы
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Shannon Stapleton/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский «играет в КВН», в то время как президент США Дональд Трамп разыгрывает партию в шахматы. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Таким образом он прокомментировал решение Вашингтона приостановить военную помощь Киеву, которое американские власти приняли на фоне ссоры глав двух государств.

Законодатель отметил, что Зеленский после словесной перепалки с Трампом начал искать посредников для восстановления отношений. Но, по его словам, теперь Украине придется не только платить зарубежным партнерам за помощь, но и вести переговоры с США на менее выгодных условиях.

«Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН», — подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что сейчас под угрозой находится «вообще вся поддержка Украины».

3 марта агентство Reuters сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. В Белом доме подтвердили эту информацию и пояснили, что хотят пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию кризиса.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега изменил свой подход к решению украинского конфликта. По мнению главы государства, причиной для этого стало то, что хозяин Белого дома начал получать объективную информацию о ситуации в зоне боевых действий.

Ранее Путин рассказал, что РФ предлагала Украине покинуть Донбасс еще до начала боевых действий.

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Ссора Трампа и Зеленского
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