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Украина захотела продолжить «работу с США» на своих условиях

Премьер Шмыгаль: Украина продолжит взаимодействие с США на своих условиях
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Tobias SCHWARZ/Reuters

Киев намерен продолжать «спокойную работу» с США на «условиях Украины» после решения Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Относительно дискуссий о возможности прекращения (помощи со стороны США. — прим. ред.), мы абсолютно спокойно всеми имеющимися для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с конгрессом США», — отметил он.

По словам Шмыгаля, Украина намерена продолжать взаимодействие с США, чтобы американская поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения.

Это взаимодействие, отметил украинский премьер, будет строиться «на условиях Украины». При этом он не раскрыл, как это будут условия.

До этого сообщалось, что приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула поставки бронетехники.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали приостановку военной помощи Украине от США.

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