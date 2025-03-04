Лукашенко поручил заняться поиском в Белоруссии редкоземельных металлов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил министру природных ресурсов и охраны окружающей среды задачу по поиску в стране редкоземельных металлов и других ресурсов. Об этом пишет ТАСС.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — заявил Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.

До этого президент Белоруссии призвал инвесторов не относиться к его стране как к «банановой республике». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия — нормальная высокотехнологичная и высокоразвитая страна.

Кроме того, белорусский лидер раскритиковал инвесторов, которые платят местным рабочим копейки, а всю прибыль выводят за границу. Президент отметил, что нельзя приехать в страну «и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно». По его словам, такие проекты Белоруссии не нужны, так как основа любого бизнеса должна состоять из социальной ответственности.

Ранее Лукашенко возмутился ростом цен на картофель на внутреннем рынке.