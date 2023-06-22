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Лукашенко заявил, что к Белоруссии не нужно относиться как к банановой республике

Лукашенко: инвесторам не стоит относиться к Белоруссии как к банановой республике

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Совета министров заявил, что инвесторы не должны относиться к его стране как к банановой республике. Его слова опубликованы на сайте главы государства.

«Сюда нужно приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами», — сказал он.

Лукашенко подверг критике практику, когда инвесторы платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за границу. Белорусский лидер подчеркнул, что нельзя приехать в страну «и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно».

Президент отметил, что такие проекты Белоруссии не нужны. Он указал, что основа любого бизнеса должна состоять из социальной ответственности, поэтому властям следует работать с иностранными инвесторами.

Лукашенко признал, что сегодня не стоит ожидать большого количества инвесторов из западных стран, однако подчеркнул, что нужно привлекать инвесторов из стран Азии и Африки.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что западные государства не оставят в покое страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания вооруженного конфликта на Украине.

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