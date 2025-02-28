Лукашенко возмутился ростом цен на картофель на внутреннем рынке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разобраться в причинах повышения цен на картофель и призвал привлечь к ответственности виновных в этом. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», — заявил белорусский лидер на совещании по вопросам регулирования цен.

Президент поинтересовался у правительства, как выполняется его поручение о формировании стабилизационных фондов и обеспечении населения белорусскими овощами и фруктами в зимне-весенний период, а затем констатировал его невыполнение. Лукашенко отметил, что за это придется ответить. По его словам, картофеля в стране оказалось недостаточно. Президент выразил недоумение, почему невозможно произвести необходимое количество этого овоща, заложить его на хранение и затем продать населению.

27 февраля Лукашенко заявил о планах посетить Россию и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее верхняя палата парламента Белоруссии одобрила договор с Россией о безопасности.