Политолог объяснил, почему США невыгодно поддерживать Украину

Руководство США проводит прагматичную и взвешенную политику, отказываясь от поставок оружия Киеву. На сегодняшний день у американцев нет объективных причин поддерживать Украину или Европу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«У американцев перегруженный бюджет, перегруженные финансовые обязательства, на грани кризиса. И самое главное, у них нет сейчас в руководстве Америки той идеологии, которая позволяла бы на все это закрывать глаза, в интересах неких сверхдемократических ценностей», — отметил эксперт.

Что касается Украины, она будет мешать любому переговорному процессу и требовать больше оружия, поскольку у нее нет других оснований для своего существования, кроме как противостоять России, добавил Пинчук.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Европа не сможет помогать Украине на фронте без США.