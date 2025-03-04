В Госдуме заявили, что Европа не сможет помогать Украине на фронте без США

Без военной помощи США продолжение военных действий со стороны Украины нереально, несмотря на заявления Европы о поддержке страны, сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Любое такое действие направлено не только на затруднение дальнейшего продолжения военных действий со стороны Украины, но и воздействие на партию войны европейскую, которая продолжает активно склонять Киев на продолжение конфликта. Без помощи Соединенных Штатов Америки дальнейшее продолжение военных действий и заявления Европы, что они самостоятельно продолжат поддержку Украины, нереально. Поэтому, конечно, это окажет соответствующее воздействие. Но это существенное влияние и заявление той позиции, которой придерживаются Соединенные Штаты Америки сегодня — необходимость мирного урегулирования», — сказал он.

По словам депутата, решение США не распространяется на уже согласованные поставки вооружения, в том числе находящиеся на территории Польши.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали сроки, при которых Украина без военной помощи США сможет продолжать бой.