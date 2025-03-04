Кулеба заявил о новой реальности, в которой РФ и США живут в согласии

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости принять новую реальность, в которой Россия и США живут в согласии. Об этом он заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post.

Он считает, что после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме все увидели, что Соединенные Штаты больше не считают себя союзником Украины и Европы. Кулеба заявил, что не удивлен такому развитию событий, однако его удивляет тот факт, насколько быстро все раскрылось.

«Мы должны предельно четко представлять себе новую реальность: на данный момент США находятся в согласии с Россией, независимо от того, идет ли речь об Украине или о Европе, взгляды президента Трампа и президента Путина совпадают», — подытожил экс-министр иностранных дел.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не было новых контактов после телефонная разговора, который состоялся 12 февраля. Однако вскоре может состояться личная встреча лидеров двух государств. Местом возможной встречи может стать Саудовская Аравия, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом.