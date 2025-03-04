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В Трудовой партии Кореи пообещали ответить на провокации со стороны США

ЦТАК: КНДР примет меры в ответ на провокации США у Корейского полуострова
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Wong Maye-E/AP

КНДР намерена принять меры в ответ на провокационную деятельность США и их союзников в районе Корейского полуострова. Об этом заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сообщает ЦТАК.

«В случае если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации своих военных сил, нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания», — отметила она.

По словам Ким Е Чжон, американское руководство организовывает все новые провокации в регионе и тем самым «обостряет обстановку». В частности, это касается прибытия ударной авианосной группировки Военно-морских сил США в Южную Корею и регулярных полетов американских стратегических бомбардировщиков в небе над полуостровом.

Как сказала представитель Трудовой партии Кореи, действия армейской авиации США можно расценивать как «переброску ядерных стратегических средств» на уровне постоянного размещения. В связи с этим Пхеньян планирует изучить, какие средства для противодействия Вашингтону имеются в его распоряжении.

2 марта в порт южнокорейского города Пусан зашел американский атомный авианосец USS Carl Vinson, который сопровождали ракетный крейсер USS Princeton и эсминец USS Sterett. Ожидается, что в рамках визита военные из США и Южной Кореи проведут «дружественные мероприятия», в том числе совместные учения.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны.

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