Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в РФ

Ивая: для Японии по-прежнему важно поддерживать контакты с Россией

Глава МИД Японии Такэси Ивая счел неприемлемым запрет на въезд в Россию. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, с Москвой необходимо поддерживать коммуникацию, несмотря на запрет ему и еще восьми гражданам Японии въезжать на территорию РФ.

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию <...> Я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — отметил Ивая, напомнив, что изначальной причиной японских мер против РФ стал конфликт на Украине.

3 марта МИД РФ запретил въезд в страну девяти гражданам Японии. Меры стали ответным шагом на санкционную политику Токио в отношении Москвы.

До этого Ивая впервые не упомянул слово «нападение», говоря о российско-украинском конфликте.

Дипломат заявил, что в отношениях между Японией и Россией существует «много проблемных моментов», эти отношения находятся в сложном состоянии.

Ранее глава МИД Японии Ивая впервые призвал к взаимопониманию с Россией.