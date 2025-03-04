Названа сумма поставленной на паузу военной помощи США Украине

Соединенные Штаты приостановили выделение Украине оружия и боеприпасов на сумму более $1 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

По данным издания, речь идет о вооружении, находящемся как в процессе поставки, так и на стадии заказа. Решение о приостановке военной помощи Киеву было принято после серии встреч в Белом доме 3 марта между президентом США и его старшими советниками по национальной безопасности.

Приказ будет действовать, пока американская сторона не будет уверена в том, что Украина продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине.