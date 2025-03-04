В Британии объяснили приостановку помощи США Украине

США приостановили военную помощь Украине в целях давления на украинского лидера Владимира Зеленского, помощь Киеву будет заморожена до тех пор, пока он не «докажет, что хочет мира». Об этом пишет британская газета The Times.

«(США. — прим. ред.) замораживают помощь Украине до тех пор, пока Зеленский «не докажет, что хочет мира», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, Белый дом намерен заставить Зеленского отказаться от своих требований по гарантиям безопасности в рамках сделки по минералам.

По данным издания, если Зеленский затянет с подписанием соглашения по минералам с США, Украина рискует еще сильнее ухудшить свое положение на фронте и ослабить свои позиции на переговорах по урегулированию конфликта.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский президент выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.