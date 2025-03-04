Türkiye: ЕС будет сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине

Европе после соглашения о прекращении огня на Украине придется встать на путь сотрудничества с Россией. Об этом пишет турецкая газета Türkiye.

«Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

По оценке турецкой газеты, европейские страны могут оказать Киеву некоторую поддержку, однако вернуть утраченные территории Украина они не в состоянии.

До этого издание The New York Post писало, что решение о приостановке американской военной помощи Украине также коснулось оружия США, расположенного в Европе.

Представитель Белого дома в беседе с изданием уточнил, что приостановка поставок вооружения будет действовать до тех пор, пока украинские власти не продемонстрируют «добросовестную приверженность мирным переговорам».

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.