У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует мотивация заключать мир. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в эфире телеканала Fox News.

«У Зеленского есть веские мотивы не заключать мир», — отметил он.

Сакс подчеркнул, что если война закончится, то Зеленский потеряет власть. Бизнесмен добавил, что президент Украины «очень непопулярен» в своей стране.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что выборы пройдут только после отмены военного положения в стране. Украинский лидер также заверил, что готов оставить свой пост, но назвал несколько условий для этого. По его словам, он согласен уйти, если это будет необходимо для наступления мира. Второй вариант — уход с поста «в обмен на НАТО».

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее отставной генерал США предрек смену власти на Украине.