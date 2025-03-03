В 2025 году на Украине сменятся президент и правительство, а Россия сблизится с Западом, считает отставной генерал-майор Соединенных Штатов Пол Валлели. Об этом он заявил в эфире радиостанции Galey Israel.

«Уже в 2025 году Владимира Зеленского заменит другой руководитель. <...> Думаю, что Зеленский потерял поддержку на Украине. Около 15 млн человек покинули Украину. Ее положение на фронте — катастрофическое», — сказал военный.

По его словам, текущая администрация США продолжит налаживать контакты с РФ, что сблизит западные страны и Москву. Кроме того, участником переговоров на тему урегулирования различных глобальных вопросов в скором времени может стать Китай, уверен Валлели.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Финляндии сравнили Трампа и Зеленского с «дующимися» супругами.