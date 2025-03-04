Песков прокомментировал визит президента России в Турцию

Песков: конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

Конкретных договоренностей, которые касаются визита в Турцию российского президента Владимира Путина, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, конкретные договоренности пока не достигнуты. Российская и турецкая стороны интенсивно продолжают диалог на всех уровнях.

Песков указал на недавний чрезвычайно успешный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. Он также отметил продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел двух стран.

Пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время есть действующее приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Россию, а Путину — Турцию. Однако конкретные даты пока не установлены.

27 февраля Матвиенко заявила, что Эрдоган очень ждет визита Путина в Турцию.

23 февраля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару.

Ранее Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию.