Песков прокомментировал визит президента России в Турцию

Конкретных договоренностей, которые касаются визита в Турцию российского президента Владимира Путина, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, конкретные договоренности пока не достигнуты. Российская и турецкая стороны интенсивно продолжают диалог на всех уровнях.
Песков указал на недавний чрезвычайно успешный визит председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Турцию. Он также отметил продуктивные контакты на уровне министров иностранных дел двух стран.
Пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время есть действующее приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Россию, а Путину — Турцию. Однако конкретные даты пока не установлены.
27 февраля Матвиенко заявила, что Эрдоган очень ждет визита Путина в Турцию.
23 февраля глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару.
Ранее Москва и Анкара обсудили вопросы поставок энергоресурсов в Турцию.