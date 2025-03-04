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В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню

Депутат Шеремет: президенту Финляндии Стуббу стоит отмыться от русофобии в бане
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президенту Финляндии Александру Стуббу стоит посетить русскую баню, чтобы отмыться от русофобии. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Со стороны Александра Стубба правильным было бы <...> самому сходить в хорошую русскую баню и тщательно отмыться от русофобии», — отметил он.

Шеремет подчеркнул, что враждебные по отношению к РФ решения, принимаемые в Финляндии с подачи Стубба, «обескураживают и ставят в тупик».

В феврале сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Как уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен, цель этого законопроекта — ограничить возможности россиян покупать недвижимость в Финляндии. Глава финского оборонного ведомства подчеркнул, что Россия якобы представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, тогда как недвижимость может использоваться для оказания влияния.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Суоми не может открыть границу с РФ из-за «неизменной оценки угрозы восточной границы».

Ранее президент Финляндии заговорил о потеплении в отношениях с Россией.

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