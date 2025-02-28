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В Румынии заявили, что не станут отправлять миротворцев на Украину

Премьер Чолаку сообщил, что Румыния не будет отправлять миротворцев на Украину
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Global Look Press

Румыния не станет направлять миротворцев на территорию Украины. Об этом сообщил премьер-министр Марчел Чолаку на телеканале România TV.

«Нет. Я не согласен с отправкой [миротворческих] сил [на Украину]», — отметил он.

Чолаку подчеркнул, что врио президента Илие Боложан заявит об этом решении на саммите Евросоюза 6 марта.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел РФ указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. При этом Париж и Франция хотят использовать военный потенциал США для защиты своих солдат от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа желает «отхватить себе кусок украинского пирога».

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