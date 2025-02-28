В Румынии заявили, что не станут отправлять миротворцев на Украину

Премьер Чолаку сообщил, что Румыния не будет отправлять миротворцев на Украину

Румыния не станет направлять миротворцев на территорию Украины. Об этом сообщил премьер-министр Марчел Чолаку на телеканале România TV.

«Нет. Я не согласен с отправкой [миротворческих] сил [на Украину]», — отметил он.

Чолаку подчеркнул, что врио президента Илие Боложан заявит об этом решении на саммите Евросоюза 6 марта.

26 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел РФ указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. При этом Париж и Франция хотят использовать военный потенциал США для защиты своих солдат от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа желает «отхватить себе кусок украинского пирога».