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Ле Пен заявила, что Франция оказалась за бортом процесса урегулирования на Украине

Ле Пен: Франция оказалась вычеркнута из процесса урегулирования на Украине
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Francois Lenoir/Reuters

Франция оказалась за бортом процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила французский политик Марин Ле Пен, сообщает BFMTV.

«Мы в некотором роде оказались вычеркнуты из этих переговоров. Огорчает отсутствие сильного и независимого голоса, которым должна быть Франция», — сказала она.

По ее мнению, Париж мог сыграть большую роль в урегулировании конфликта на Украине. Она добавила, что «народы Европы сейчас разделены».

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа хочет еще на год продлить украинский конфликт. По его словам, в ЕС надеются таким образом ослабить Россию, чтобы она просила мира. Рубио отметил, что это «не очень реалистичный» план.

26 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что страны Евросоюза желают «отхватить кусок пирога», говоря о введении миротворцев на территорию Украины.

Ранее Зеленский сделал заявления после скандальных переговоров с Трампом.

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