В Венгрии заявили, что высокие цены на топливо уничтожат экономику Евросоюза

Европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители, опасается глава венгерского правительства Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

Премьер Венгрии напомнил, что страны ЕС в 2024-м приняли декларацию, предусматривающую меры по уменьшению цен на газ и нефть.

«Но я боюсь, что наше великое совместное обещание не будет выполнено и у нас по-прежнему будут высокие цены на энергоносители. Цены на энергоносители в Европе растут, и это [уничтожит] экономику», — сказал Орбан.

По его мнению, возможное урегулирование украинского конфликта может улучшить ситуацию, однако Орбан не верит, что текущие лидеры Евросоюза могут принять управленческие решения, которые бы положительно сказались на экономическом положении той же Венгрии.

12 февраля Орбан заявил, что ЕС проводит политику, которая не отвечает интересам граждан, в том числе в отношении конфликта на Украине. По его словам, большинство людей в Европе хотят мира, а руководство Евросоюза хочет выиграть «войну против России».

19 февраля Венгрия заблокировала санкции ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ.

Ранее Венгрия выступила за отмену антироссийских санкций в области энергетики.