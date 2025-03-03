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В Италии назвали преждевременным план Макрона и Стармера по Украине

МИД Италии назвал преждевременным план Макрона по перемирию на Украине
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Andreea Alexandru/AP

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера о месячном перемирии на Украине является преждевременным. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет ASNA.

«Я считаю, что все должно быть сделано сообща — Европой и США, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной и Россией и достичь справедливого и прежде всего прочного мира», — сказал он.

Именно по этой причине предложение о месячном перемирии является преждевременным, уверен Таяни.

Французский лидер выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. Именно поэтому он совместно с британским премьером предложил договориться хотя бы о временном перемирии на 30 дней.

До этого Стармер назвал три главных пункта для достижения мира на Украине. По его мнению, достичь мира будет невозможно без сильной украинской армии, гарантий безопасности со стороны Европы и поддержки США.

Ранее во Франции объяснили идею Макрона о частичном перемирии намерением проверить Путина.

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