Во Франции объяснили идею Макрона о частичном перемирии намерением проверить Путина

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя план Эммануэля Макрона о «частичном перемирии» на Украине, заявил, что оно могло бы стать предпосылкой к более масштабной договоренности, а также увидеть, готова ли Москва к выполнению обязательств. Его слова приводит BFMTV.

Барро подчеркнул, что такая начальная договоренность может стать ступенькой для дальнейших переговоров.

«Это перемирие в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он согласится на такое перемирие. Тогда могут начаться реальные переговоры о мире. Потому что мы хотим мира – но надежного и продолжительного», – сказал Барро.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм в отношении возможного соглашения по Украине, которое могло быть согласовано США и Россией. По его мнению, даже при заключении подобного соглашения обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня будет практически невозможно.

В качестве альтернативы французский лидер совместно с британским премьером Киром Стармером выдвинул инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов.

Ранее в Совфеде оценили прошедший саммит стран Европы по конфликту на Украине.