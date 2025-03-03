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На Украине заявили о перегруженности системы противовоздушной обороны

Замглавы ГУР Скибицкий заявил о перегрузке системы ПВО Украины
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью агентству РБК-Украина, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны перегружена, из-за чего ее работа значительно усложнилась.

По словам Скибицкого, российские войска обходят все средства и районы ПВО — тактика Вооруженных сил РФ перегружает украинскую противовоздушную оборону, а также затрудняет идентификацию дронов с боевой частью. Кроме того, он подчеркнул, что действия российских войск вынуждают силы ПВО Украины постоянно маневрировать и перераспределять ресурсы.

В конце февраля экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть полгода, прежде чем ее вооруженные силы «действительно начнут» ощущать нехватку вооружения на фронте.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тогда же он сообщил, что уже инициировал переговоры с европейскими лидерами по вопросу наращивания военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина получит многомиллиардный транш помощи от Евросоюза в марте.

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