На Украине заявили о перегруженности системы противовоздушной обороны

Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью агентству РБК-Украина, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны перегружена, из-за чего ее работа значительно усложнилась.

По словам Скибицкого, российские войска обходят все средства и районы ПВО — тактика Вооруженных сил РФ перегружает украинскую противовоздушную оборону, а также затрудняет идентификацию дронов с боевой частью. Кроме того, он подчеркнул, что действия российских войск вынуждают силы ПВО Украины постоянно маневрировать и перераспределять ресурсы.

В конце февраля экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть полгода, прежде чем ее вооруженные силы «действительно начнут» ощущать нехватку вооружения на фронте.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тогда же он сообщил, что уже инициировал переговоры с европейскими лидерами по вопросу наращивания военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Украина получит многомиллиардный транш помощи от Евросоюза в марте.