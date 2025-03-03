В Госдуме ответили на выдвинутое Зеленским условие для прекращения огня

Прекращение огня на Украине возможно только после устранения первопричин конфликта в регионе. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности».

«Слова, которые сказал Зеленский, правильные в том смысле, что прекращение огня сегодня никому не выгодно: нужно добиться устойчивого мира. Для достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности нужно решить вопросы с первопричинами этого конфликта», — отметил Чепа.

До этого Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности Украине от союзников нужны большое количество ракет, которые можно будет разместить на территории страны и использовать в случае наступления Вооруженных Сил РФ, сильная армия, сопоставимая по численности с российской, и вступление в Евросоюз. Также политик хочет таких же мер защиты от ракет, какие предоставили США, Франция, Великобритания и другие члены НАТО Израилю во время атаки Ирана.

Ранее Венгрия забраковала проект по гарантиям безопасности и помощи Украине.