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Венгрия забраковала проект по гарантиям безопасности и помощи Украине

Politico: Венгрия заблокировала документ по гарантиям безопасности и помощи Киеву
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Marko Djurica/Reuters

Венгрия на встрече послов стран Евросоюза в прошедшую пятницу заблокировала проект документа по гарантиям безопасности и новой военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Будапешт отклонил проект документа, который содержал формулировки по вероятным гарантиям безопасности республике, которые Евросоюз может предоставить. Кроме того, в тексте упоминался новый пакет военной помощи Украине, которую Венгрия также забраковала.

До этого стало известно, что Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают страны Балтии, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

Ранее в Госдуме рассказали, как Европа превращает Зеленского в символ сопротивления США.

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