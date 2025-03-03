Власти Эстонии запретили въезд десяткам грузинских политиков и депутатов

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Таллин запретил въезд в страну 55 политикам, членам парламента, прокурорам, судьям, сотрудникам полиции из Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цахкны, причиной стало преследование участников протестов в Грузии.

«Мы добавили еще 55 человек из Грузии в список тех, кому запрещен въезд (в страну. — «Газета.Ru»). В список включены судьи, прокуроры, чиновники полиции, блогеры и члены парламента, которые несут ответственность за преследование участников протестов с помощью судебной системы, судебных и правоохранительных органов», — поделился Цахкна.

До этого служба внешней разведки РФ (СВР) заявила о выделении значительных средств представительством ЕС в Тбилиси для финансирования и координации антиправительственных акций в Грузии.

В заявлении СВР утверждается, что Евросоюз стремится вернуть Грузию на путь «демократии и евроинтеграции», рассматривая страну как важный инструмент западного влияния в Закавказье.

Ранее в Венгрии объяснили недовольство Евросоюза Грузией.