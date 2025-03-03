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Лукашенко потребовал остановить отток людей из регионов

Президент Белоруссии Лукашенко поручил решить проблему оттока людей из регионов
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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на совещании по формированию экономического блока правительства, поручил решить проблему оттока людей из регионов. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам главы государства, ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Он заявил о необходимости сократить дифференциацию заработной платы. Вместе с тем белорусский лидер отметил, что жители регионов должны получать зарплаты примерно такие же, как в Минске.

17 февраля Лукашенко предложил составить список добропорядочных бизнесменов, что избавит их от лишних проверок. По его словам, после составления списка Комитет госконтроля Белоруссии и налоговая должны будут проверять представителей бизнеса один раз в три года. Президент подчеркнул, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный.

Ранее Лукашенко пошутил про свою зарплату.

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