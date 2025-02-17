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В Белоруссии появится официальный список порядочных бизнесменов

Лукашенко предложил составить список порядочных белорусских бизнесменов
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил составить в стране список добропорядочных бизнесменов, что избавит их от лишних проверок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после составления списка Комитет госконтроля республики и налоговая должны будут проверять представителей бизнеса один раз в три года. Лукашенко подчеркнул, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный.

До этого сообщалось, что офисы российских компаний в Белоруссии по результатам проверок стали признавать так называемыми постоянными представительствами иностранной организации, из-за чего фирмы сталкиваются с двойным налогообложением.

По словам адвоката Белорусской республиканской коллегии адвокатов Елизаветы Ярмош, в случае присвоения компании статуса постоянного представительства иностранной организации российские компании не получают гарантии соглашения от 1995 года «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество».

Ранее Лукашенко упрекнул Запад в нежелании бороться с настоящими вызовами и угрозами.

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