Лукашенко пошутил про свою зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку заявил, что ему пять лет не повышают зарплату. Видеозапись с высказыванием лидера страны опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

1 августа Лукашенко вручал государственные награды работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

Вручая награду бухгалтеру управделами, лидер страны пошутил про свою заработную плату.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте 5 лет», — сказал Лукашенко с улыбкой.

В прошлом году Лукашенко заявил о необходимости своевременного расчета с работниками сельского хозяйства. В случае отсутствия финансов у предприятия следует брать деньги из бюджета или кармана чиновников, отметил он.

До этого Лукашенко предложил для решения вопроса об увеличении зарплат работников исполкомов в регионах провести оптимизацию штата, а уволенных чиновников отправлять на работу в колхозы.

Ранее экономист вычислил среднюю зарплату россиян к 2030 году.