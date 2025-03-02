В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине

Европейский саммит по Украине начался в Лондоне, на нем представлены 18 стран

Европейский саммит по Украине начался в Лондоне. Во встрече принимают участие представители 18 стран и объединений, передает ТАСС.

Саммит проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре британской столицы. Отмечается, что участники саммита сфокусируются на укреплении позиций Украины в конфликте, включая военные поставки Киеву и «экономическое давление» на Россию.

На международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стёре, Петр Фиала, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Турции Хакан Фидан. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть план по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился со Стармером на Даунинг-стрит, 10. Источник канала утверждает, что после скандала на переговорах в Белом доме правительство Соединенного Королевства «работало над тем, чтобы вернуть Зеленского за стол переговоров.

Ранее премьер Британии Стармер обнял прибывшего на саммит в Лондоне Зеленского.