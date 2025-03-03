Большая часть министров сохранила свои посты в новом правительстве Белоруссии

БелТА: свои посты в новом правительстве Белоруссии сохранили главы МИД, МО и МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял кадровые решения по формированию правительства. Об этом сообщает агентство БелТА.

Министр иностранных дел Максим Рыженков, глава Минобороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков сохранили свои посты в новом правительстве.

Кроме того, на своих постах остались Николай Снопков (первый заместитель премьер-министра), Константин Бурак (руководитель аппарата совмина), Артур Карпович (министр антимонопольного регулирования и торговли), Юрий Селиверстов (министр финансов), Юрий Чеботарь (министр экономики), Александр Ходжаев (министр здравоохранения), Марат Марков (министр информации), Руслан Чернецкий (министр культуры), Андрей Иванец (министр образования), Дмитрий Кийко (министр по налогам и сборам), Вадим Синявский (министр по чрезвычайным ситуациям), Сергей Ковальчук (министр спорта и туризма), Наталия Павлюченко (министр труда и соцзащиты), Евгений Коваленко (министр юстиции), Дмитрий Матусевич (председатель Госкомитета по имуществу), Константин Молостов (председатель Государственного пограничного комитета), Владимир Орловский (председатель Государственного таможенного комитета).

Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства можно назвать «новым старым», потому что многие чиновники были назначены еще до проведения выборов, чтобы граждане понимали, с каким составом будет работать будущий президент.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года.

Ранее Лукашенко сформировал новый экономический блок правительства Белоруссии.