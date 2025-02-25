Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон назвал количество стран, готовых предоставить Киеву гарантии безопасности

Макрон: около 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине
close
Eliot Blondet/AbacaPress.com/Reuters

Около 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что государства Европы согласны нести бремя обеспечения безопасности Украины. Президент Франции уточнил, что разговаривал с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы участвовать в той или иной форме в сделке по гарантиям безопасности Киеву.

По словам Макрона, все они хотят получить «сигнал солидарности» от Вашингтона в случае, если Россия нарушит договоренности.

25 февраля сообщалось, что Макрон заявил о возможности достижения перемирия на Украине в течение нескольких недель.

В тот же день Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами