Макрон назвал количество стран, готовых предоставить Киеву гарантии безопасности

Около 30 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что государства Европы согласны нести бремя обеспечения безопасности Украины. Президент Франции уточнил, что разговаривал с 30 европейскими лидерами и союзниками, и многие из них готовы участвовать в той или иной форме в сделке по гарантиям безопасности Киеву.

По словам Макрона, все они хотят получить «сигнал солидарности» от Вашингтона в случае, если Россия нарушит договоренности.

25 февраля сообщалось, что Макрон заявил о возможности достижения перемирия на Украине в течение нескольких недель.

В тот же день Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным.