Песков высказался о нежелании Зеленского уступать подконтрольные РФ территории

Президент Украины Владимир Зеленский не желает воспринимать реальное положение дел на Земле, поэтому не хочет уступать территории, которые находятся под контролем России. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 3 марта.

«Президент Владимир Путин тоже неоднократно об этом говорил: что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы... Но с тех пор за два с половиной года ситуация на Земле поменялась, и только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать», — отметил Песков.

После саммита лидеров Евросоюза в Лондоне, который состоялся 2 марта, Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать с РФ соглашение о прекращении огня в обмен на утрату территорий. Украинский лидер отметил, что союзники Киева и страны, готовые выступить посредниками в переговорах, понимают, что если конфликт завершится не так, как этого хочет Украина, в будущем он может вспыхнуть с новой силой. Зеленский подчеркнул, что Киев не претендует на чужие земли, но и не готов отказаться от своих.

Ранее в США заявили, что Зеленскому придется пересмотреть свое отношение к переговорам.