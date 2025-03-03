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Песков высказался о нежелании Зеленского уступать подконтрольные РФ территории

Песков: Зеленский не хочет воспринимать реальное положение дел на Земле
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает воспринимать реальное положение дел на Земле, поэтому не хочет уступать территории, которые находятся под контролем России. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 3 марта.

«Президент Владимир Путин тоже неоднократно об этом говорил: что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы... Но с тех пор за два с половиной года ситуация на Земле поменялась, и только слепой может этого не видеть и глухой не хотеть этого слышать», — отметил Песков.

После саммита лидеров Евросоюза в Лондоне, который состоялся 2 марта, Зеленский заявил, что Украина не будет подписывать с РФ соглашение о прекращении огня в обмен на утрату территорий. Украинский лидер отметил, что союзники Киева и страны, готовые выступить посредниками в переговорах, понимают, что если конфликт завершится не так, как этого хочет Украина, в будущем он может вспыхнуть с новой силой. Зеленский подчеркнул, что Киев не претендует на чужие земли, но и не готов отказаться от своих.

Ранее в США заявили, что Зеленскому придется пересмотреть свое отношение к переговорам.

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