Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

От Зеленского потребовали наладить отношения с США

FT: премьер Британии потребовал от Зеленского наладить отношения с США
close
Heiko Becker/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо наладить отношения с американским президентом, поскольку любой мир не будет устойчивым без гарантий США. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечается в сообщении FT, президент Украины при встрече сказал британскому премьеру Киру Стармеру, что Киев рассчитывает на поддержку Лондона.

«По словам британских официальных лиц, Стармер сказал Зеленскому во время субботней встречи, что он должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не продлится долго, если он не будет гарантирован США», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что 2 марта Стармер примет 14 европейских лидеров в Лондоне для обсуждения военной и финансовой поддержки Украины, «включая оказание помощи в установлении мира с Россией».

1 марта сообщалось, что Стармер лично встретил Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что страны Балтии не позвали на саммит по Украине в Лондоне.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами