От Зеленского потребовали наладить отношения с США

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо наладить отношения с американским президентом, поскольку любой мир не будет устойчивым без гарантий США. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечается в сообщении FT, президент Украины при встрече сказал британскому премьеру Киру Стармеру, что Киев рассчитывает на поддержку Лондона.

«По словам британских официальных лиц, Стармер сказал Зеленскому во время субботней встречи, что он должен сначала наладить отношения с Трампом и что любой мир не продлится долго, если он не будет гарантирован США», — говорится в сообщении издания.

FT напоминает, что 2 марта Стармер примет 14 европейских лидеров в Лондоне для обсуждения военной и финансовой поддержки Украины, «включая оказание помощи в установлении мира с Россией».

1 марта сообщалось, что Стармер лично встретил Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что страны Балтии не позвали на саммит по Украине в Лондоне.