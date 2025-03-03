Экс-глава МИД Австрии считает, что США и Украина могут подписать соглашение в будущем

Кнайсль считает, что Украина сможет подписать соглашение с США при новой власти

США и Украина подпишут соглашение по редкоземельным металлам, даже если его подпишет не украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

Кнайсль выразила уверенность, что Вашингтон заинтересован в этом соглашении.

«И даже если подписывать его будет не Зеленский, найдется кто-то другой с Украины, кто получит соответствующий мандат», — сказала она.

Рано или поздно, считает бывший глава МИД, появится «некий орган или представитель, который сможет взять на себя полномочия по заключению подобных соглашений».

Она добавила, что понимает логику новой администрации США, которая хочет получить что-то взамен за оказанную помощь Украине.

Ожидалось, что подписание сделки по редкоземельным металлам состоится 28 февраля в Белом доме, однако президенты США и Украины повздорили и досрочно остановили встречу. При этом украинский президент заявлял, что сделка нужна и необходимо найти решения для ее заключения.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.