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Финляндия примет участие в разработке мирного соглашения по украинскому конфликту

Yle: Финляндия будет участвовать в разработке мирного плана для Украины
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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя лондонский саммит по украинскому вопросу, заявил, что Хельсинки будут участвовать в разработке мирного плана. Слова Стубба передает Yle.

Финский лидер выделил три пункта, по которым участники саммита придерживаются общего мнения. Первый — завершение конфликта, второй — продолжение военной, политической и экономической поддержки Украины, третий — необходимость мирного соглашения.

По словам Стубба, на текущий момент разработкой мирного плана занимаются Украина, Великобритания и Франция. Норвегия и Финляндия, в свою очередь, оказывают поддержку этим государствам. Однако подробностей Стубб не раскрыл. Но отметил, что в ближайшие дни финская и украинская стороны обсудят некоторые детали.

Президент Финляндии также добавил, что на саммите в Лондоне не принимали решений по поводу отправки европейских войск на Украину.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран Евросоюза, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

Ранее сообщалось, что Финляндия выделит €660 млн на закупку оружия для Украины.

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